Тюменский завод впервые отправил в Китай около 34 тысяч бутылок с алкоголем

Сотрудники Тюменской таможни оформили экспорт 33 840 бутылок водки в Поднебесную общей стоимостью 2 млн рублей, это первая крупная поставка алкогольных напитков отечественного тюменского производителя в Китай, оформленная в зоне деятельности Тюменского таможенного поста, сообщили в пресс-службе таможни.

Товар доставят автомобильным транспортом до международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск. Поставку планируется осуществить до конца июня.

"Тюменская продукция востребована за рубежом. Несмотря на попытки ограничить российскую экономику, наши производители находят новые рынки и новых покупателей. Со стороны таможенных органов обеспечивается максимально эффективный, быстрый и прозрачный контроль", - отметил начальник Тюменского таможенного поста Андрей Беньковский.