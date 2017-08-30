Культурная афиша Тюмени на сентябрь: ярмарка абонементов в филармонии и театральные премьеры

Сентябрь – знаковый месяц для тюменских учреждений культуры. После продолжительных каникул актеры и музыканты готовы радовать зрителей новыми программами и уже полюбившимися представлениями. Подробнее - в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмени".

Любители театрального искусства откроют для себя сентябрьскую программу со спектакля "Соло для часов с боем", который покажут 5 сентября в малом зале Тюменского драматического тетра. Постановка рассказывает историю жизнелюбивых и оптимистичных стариков.

Концерт известной шведской группы "Secret Service" состоится на сцене ДК "Нефтяник" 7 сентября. Музыканты внесли заметный вклад в европейскую поп-культуру 80-х. Музыка Secret Service, вдохновленная классикой, The Beatles и The Rolling Stones, заметно выделяется на фоне других европейских групп. Музыкантам нравится по-дружески общаться со слушателями, говорить с ними об их жизни, делиться впечатлениями.

9 сентября состоится премьера спектакля "Золотой петушок" в Тюменском кукольном театре. Сказка Александра Пушкина – бесценная классика, интересная и современным детям.

С 10 по 13 сентября у тюменцев появится возможность приобрести билеты на циклы концертов в филармонии со скидкой 15%. На традиционной осенней ярмарке будет представлено 37 абонементов: вечерние концерты классической музыки, программы для детей, хореографическое направление, концерты органной музыки и многое другое.

Премьера спектакля о красавице Мирандолине состоится в Тюменском драмтеатре 15 сентября. Спектакль "Мирандолина" способен подарить праздник, который останется в душе на долгое время. После просмотра каждый зритель поймет, что "всё, что нам нужно – это любовь!".

С юбилейным концертом на сцене Тюменской филармонии 17 и 18 сентября выступит Григорий Лепс. Певец исполнит совсем новые композиции, но обязательно прозвучат и суперхиты артиста, без которых его просто не отпустят со сцены.

Тюменская филармония откроет концертный сезон 26 сентября. Перед тюменцами и гостями города выступит Тюменский филармонический оркестр и виртуозный пианист Борис Березовский, чьё искусство отличается феноменальной виртуозностью, совершенным звуком, убедительными интерпретациями произведений самых разных эпох и стилей.

Познакомиться с Топом мероприятий от Тюменского концертно-театрального объединения и проекта "Афиша Тюмени" можно в социальных сетях: https://vk.com/afisha_kto.