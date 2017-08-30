У нового тренера "Тюмени" любимчиков не будет

Новый главный тренер ФК "Тюмень" Владимир Маминов встретился с командой - и сразу подчеркнул: любимчиков не будет и попадание в основной состав зависит от того, как игроки себя буду проявлять в тренировочном процессе.

Как сообщает пресс-служба клуба, Маминов считает работу с "Тюменью" шагом вперед в тренерской карьере. "Над приглашением я особо долго не раздумывал: сразу приехал и ознакомился с инфраструктурой клуба. Меня очень привлекло, что для работы здесь всё есть. Везде чувствуется профессиональный подход к делу. Всё окружающее здесь пропитано футболом", - отметил Маминов.

По его словам, "Тюмень" еще может усилиться до закрытия трансферного окна: "Есть кандидатуры на усиление. Пока контракт с ними не подписан – клуб находится на стадии переговоров с игроками. Сейчас пока сложно сказать, кто конкретно у нас появится".

Напомним, что перед Маминовым поставлена задача занять место в первой десятке - а сейчас "Тюмень" с семью очками занимает 19 место в таблице ФНЛ.

Владимир Маминов в составе "Локомотива" дважды становился чемпионом России и пять раз выигрывал Кубок страны. После окончания карьеры футболиста работал тренером в "Локомотиве", "Рубине", "Химках" и "Солярисе".

Фото ФК "Тюмень"/Антон Сакерин