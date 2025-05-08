Два домашних матча предстоит сыграть тюменской футбольной команде

ФК "Тюмень" остается сыграть три матча в нынешнем сезоне МЕЛБЕТ-Первой лиги. Два из них состоятся на домашнем поле.

В воскресенье, 11 мая, на поле стадиона "Геолог" выйдет "Чайка" из Песчанокопского (Ростовская область). В ноябре "Тюмень" уступила этому сопернику со счетом 0:3.

Ровно через неделю, 18 мая, наши футболисты будут встречать "Урал". В октябре в Екатеринбурге хозяева взяли верх — 1:0.

Заключительный поединок пройдет 24 мая в Красноярске с "Енисеем".

"Тюмени", которая стремится выйти из зоны аутсайдеров и остаться в Первой лиге, как никогда нужна поддержка болельщиков. После возобновления сезона клуб набрал очки и поднимался в турнирной таблице. Сейчас он снова на последнем месте с 26 очками, - сообщает Вслух.ру.

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