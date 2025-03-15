ФК "Тюмень" начнет первые официальные матчи 2025 года на домашнем стадионе

Первые поединки МЕЛБЕТ Первой лиги после возобновления сезона команда провела на выезде. В Москве "Тюмень" обыграла местную "Родину" со счетом 1:0. А вот в противостоянии с "Аланией" из Владикавказа обошлось без голов — 0:0.

16 марта "Тюмень" встретит "Балтику". Команды уже играли в сентябре в Калининграде. Тогда наш клуб уступил с минимальным отрывом — 1:2. С таким же проигрышем завершился осенний поединок со "СКА-Хабаровск". С этой командой матч на "Геологе" состоится 29 марта.

В воскресенье, 16 марта, матч с "Балтикой" начнется в 17 часов. Билеты есть в продаже, возрастных ограничений нет (0+). Кстати, сектор С на Восточной трибуне поменял название на "С — Сибур". На ценах это не отразилось, но среди болельщиков будут проводить розыгрыш призов, - сообщает Вслух.ру.

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