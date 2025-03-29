Стало известно расписание домашних матчей ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" в рамках МЕЛБЕТ Первой лиги проведет три домашних матча.

29 марта тюменский клуб будет принимать команду "СКА-Хабаровск". Поединок начнется в 19 часов. В сентябре наша команда уступила с минимальным отрывом — 1:2.

Через неделю, 5 апреля, на поле стадиона "Геолог" выйдет ФК "Уфа". В августе соперники разошлись ничьей — 2:2.

Еще через неделю, 12 апреля, "Тюмень" сыграет с "Шинником". В июле наш клуб одержал сухую победу в Ярославле — 2:0.

"Тюмень" остается на последнем, 18-м, месте в турнирной таблице ФНЛ с 19 очками. Команде требуется всего три очка, чтобы покинуть зону аутсайдеров, поэтому ей нужна поддержка болельщиков.

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