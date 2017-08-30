"Тюмень" возглавит 2-кратный чемпион страны и обладатель 5 Кубков России

ФК "Тюмень" наконец-то определился с кандидатурой нового главного тренера — им стал известный в прошлом футболист московского "Локомотива" Владимир Маминов.

Информацию об этом со ссылкой на директора "Тюмени" Александра Попова опубликовал "Спорт-Экспресс", перед Маминовым поставлена задача занять место в первой десятке.

Напомним, что сейчас "Тюмень" с семью очками занимает предпоследнее, 19 место в таблице ФНЛ.

Владимир Маминов в составе "Локомотива" дважды становился чемпионом России и пять раз выигрывал Кубок страны. После окончания карьеры футболиста работал тренером в "Локомотиве", "Рубине", "Химках" и "Солярисе".