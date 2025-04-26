ФК "Тюмень" сыграет последние матчи в сезоне Первой лиги

ФК "Тюмень" сыграет три матча, и они играют решающую роль. Коменда завершает второй после возвращения сезон в Мелбет-Первой лиге.

Из-за неудачного начала нынешнего сезона "Тюмень" достаточно долго продержалась на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. В 2025 году, после зимней подготовки, клуб одержал три победы, два матча сыграл вничью, допустил три проигрыша. Команда поднялась в турнирной таблице и с 23 набранными очками остановилась в шаге от выхода из зоны аутсайдеров и претендентов на возвращение в ФНЛ-2. Поэтому сейчас нашим футболистам как никогда нужна поддержка.

Впереди два домашних матча: в воскресенье 27 апреля "Тюмень" встретит "Нефтехимик" из Нижнекамска, 11 мая – "Чайку" из Ростова, и это будет финальная битва. 4 мая предстоит выездной поединок с "Соколом" в Саратове.

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