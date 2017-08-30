В тюменских поликлиниках пройдет единый день открытых дверей

День открытых дверей пройдет завтра, 31 августа, с 11.00 до 20.00 во всех муниципальных поликлиниках Тюмени.

Пациенты смогут обратиться с вопросами к главному врачу и заместителям руководителя — лично в поликлинике или по телефону горячей линии. У тюменцев будет возможность получить консультацию, высказать свои замечания и предложения или поблагодарить врачей.

"Это уже третий день открытых дверей в 2017 году. Основные темы, которые волнуют пациентов – лекарственное обеспечение, доступность и качество медицинской помощи. Каждый вопрос, поступивший руководству поликлиники, был разобран, всем были даны разъяснения. Благодарности докторам объявлены на общеклинических планерках", — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюмени.