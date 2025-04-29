Жители Упоровского района будут получать медпомощь в более комфортных условиях

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Поликлиника в селе Упорово (филиал ОБ № 12) внешне и внутренне обновилась благодаря капитальному ремонту по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Открытие состоялось 28 апреля.

В депздраве отмечают, что при ремонте рабочие заменили все устаревшие конструкции и коммуникации, освежили фасад здания, осовременили интерьеры лечебного учреждения. Со слов главного врача Областной больницы № 12 Николая Сипачева, селькая поликлиника теперь соответствует стандартам современного здравоохранения – оснащена новым оборудованием и мебелью. Это очень важно и для пациентов, и для медработников. Прием местных жителей будут вести терапевт, хирург, онколог, офтальмолог, психиатр-нарколог, оториноларинголог, дерматовенеролог, кардиолог, профпатолог и невролог.

Губернатор Тюменской области Александр Моор неоднократно подчеркивал, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения имеет большое значение. Он отметил, что благодаря этой программе удается обеспечить достойный уровень медицинской помощи даже в сельских районах. По его словам, главный результат реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, заключается в реальном улучшении качества жизни людей.

В целом в этом году в регионе планируется установка 17 ФАПов, открытие после ремонта или строительства четырех врачебных амбулаторий, двух филиалов поликлиники, капремонт завершится в десяти лечебных учреждениях, сообщили нашему изданию в депздраве.