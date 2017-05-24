Тюмень за день: 24 мая

На участках двух тюменских улиц запретят останавливаться транспорту
В Тюмени запрещающие знаки на улицах Максима Горького и Советской установят в июне.
Будущим родителям покажут условия тюменских роддомов
27 мая день открытых дверей для тюменцев, готовящихся стать родителями, пройдет в трех медучреждениях — родильных домах № 2 и 3 и в перинатальном центре Тюмени.
В Тюмени рассчитывают сэкономить на уборке снега
Тюменским управляющим компаниям, подрядным организациям и торговым центрам со следующей зимы предлагают не вывозить снег на полигоны, а пользоваться снегоплавильной техникой.
Суд ждет директора детсада, из которого зимой убежал ребенок
В Тюмени завершилось расследование уголовного дела в отношении директора детского сада № 123, где в начале этого года произошел случай с воспитанником, беспрепятственно покинувшим территорию учреждения.
Больше семидесяти несчастных случаев произошло на тюменских предприятиях с начала года
В первом квартале нынешнего года в Тюменской области зарегистрировано 76 несчастных случаев на производстве, при этом 10 из них — с тяжелыми последствиями.
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