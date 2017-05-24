Суд ждет директора детсада, из которого зимой убежал ребенок

В Тюмени завершилось расследование уголовного дела в отношении директора детского сада № 123, где в начале этого года произошел случай с воспитанником, беспрепятственно покинувшим территорию учреждения.

Напомним, 9 января ребенок самостоятельно ушел из садика и отправился гулять по улицам Тюмени. На блуждающего пятилетнего мальчика обратила внимание тюменка и сообщила о нем в полицию. В этот день температура воздуха на улице составляла порядка 30 градусов мороза. Как оказалось, ребенок совершил побег, когда воспитательница на время оставила детей без присмотра. Домофон на калитке садика не работал, а территория учреждения никем не охранялась. Этим случаем заинтересовались следственный комитет и прокуратура. В итоге были наказаны несколько человек, в том числе и воспитатель.

"Директор была обязана обеспечить контроль и присмотр за воспитанниками со стороны подчиненных сотрудников во время образовательного процесса, смену сотрудников охранной организации на посту детского сада при обходе территории, а также исправное состояние домофона, установленного на калитке, через которую осуществлялся вход на территории сада", — сообщает СК по Тюменской области.

Перед судом женщина предстанет за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.