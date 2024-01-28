Стало известно, сколько детских садов и школ отремонтируют в Тюменской области в 2024 году

В 2024 году в Тюменской области будут капитально отремонтировано 9 детских садов и 27 школ. Старые здания получают новую жизнь.

Так, например, в здании тюменской школу №62 во втором Заречном микрорайоне заменены система отопления, кровля, электропроводка, освещение, внутренняя отделка помещений, сообщает пресс-служба облдумы. Завезено новое оборудование – парты, мебель, столовое оборудование.

"Оформление школы выдержано в едином стиле. В коридорах имеются игровые зоны для начальных классов, шахматный уголок и многое другое. Для удобства учеников на каждом этаже расположены электронные панели с расписанием. Все кабинеты оснащены необходимой современной техникой: интерактивными панелями, компьютерами и ноутбуками, есть даже профессиональная камера для съемок, 3D-принтеры, программируемые швейные машинки. Обустроены также кабинеты логопеда и психолога, оборудованные для обучения детей с ограниченными возможностями", - отмечено в сообщении.

Всего в регионе в рамках национального проекта "Образование" в 2023 году выполнен капитальный ремонт в 13 детсадах и 30 школах, сообщает Тюменская линия.