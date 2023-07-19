В Омутинке из детсада эвакуировали детей

В селе Омутинское из детского сада "Сказка" эвакуировали людей - пожарно-тактическое занятие провела 119 пожарно-спасательная часть 27 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области.

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки в одном из помещений детского сада произошло задымление. Сотрудники вызвали пожарную охрану и оперативно провели эвакуацию людей из здания.

Прибывшие к месту условного загорания огнеборцы выполнили боевое развертывание и приступили к ликвидации "пожара". Все действия пожарных заняли чуть более десяти минут.

"Основной целью проведения таких занятий является практическая отработка действий личного состава пожарной охраны и персонала образовательных учреждений на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации", - пояснили важность мероприятия в ГУМЧС ТО.