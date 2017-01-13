Полиция наградила тюменку, спасшую пятилетнего мальчика

18:00 13 января 2017
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Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сегодня благодарственное письмо жительнице Тюмени Наталье Моревой вручил начальник тюменской полиции Петр Вагин. Женщина помогла пятилетнему мальчику, бродившему по улице в тридцатиградусный мороз в одиночку.

Напомним, 9 января один из воспитанников детского сада № 123 незаметно ушел с территории дошкольного учреждения и ходил по городу до тех пор, пока его не приметила женщина. Она привела замерзшего мальчика в парикмахерскую, где работала, и сообщила о потерявшемся ребенке в полицию.

Петр Вагин поблагодарил Наталью за неравнодушие, бдительность, гражданскую сознательность и готовность прийти на помощь.

Выяснением обстоятельств инцидента занимается прокуратура

Теги: награждение , полиция
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