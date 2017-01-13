Полиция наградила тюменку, спасшую пятилетнего мальчика

Сегодня благодарственное письмо жительнице Тюмени Наталье Моревой вручил начальник тюменской полиции Петр Вагин. Женщина помогла пятилетнему мальчику, бродившему по улице в тридцатиградусный мороз в одиночку.
Напомним, 9 января один из воспитанников детского сада № 123 незаметно ушел с территории дошкольного учреждения и ходил по городу до тех пор, пока его не приметила женщина. Она привела замерзшего мальчика в парикмахерскую, где работала, и сообщила о потерявшемся ребенке в полицию.
Петр Вагин поблагодарил Наталью за неравнодушие, бдительность, гражданскую сознательность и готовность прийти на помощь.
Выяснением обстоятельств инцидента занимается прокуратура.
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