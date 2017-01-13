Уходом ребенка из детсада занялась прокуратура

Тюменская прокуратура внесла три представления в связи с историей, случившейся на днях в детском саду № 123.

Напомним, 9 января воспитанник одной из групп, пятилетний мальчик, оделсяи незаметно ушел с территории детсада бродить по улице. Как выяснилось, воспитательница на время оставила детей без присмотра.

В двенадцать часов разгуливавшего в одиночку ребенка приметила сотрудница парикмахерского салона. Через некоторое время она увидела его вновь. Женщина завела его в парикмахерскую и отогрела — в тот день стоял тридцатиградусный мороз. После обращения в полицию удалось разыскать родителей ребенка, которого мать забрала из парикмахерской.

По результатам проверки прокуратура внесла представление заведующей детского сада, руководителю ООО ЧОП "Нимак+", которое оказывает там охранные услуги, и директору департамента образования Тюмени.

Рассмотрение представлений сейчас на контроле прокуратуры.