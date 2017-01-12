Следователи проверят информацию об уходе из детсада пятилетнего ребенка

Тюменские следователи начали проверку по факту ухода из детского сада пятилетнего мальчика. Инцидент произошел 9 января, в этот день температура воздуха на улице составляла 30 градусов мороза. Через некоторое время гуляющего мальчика обнаружила жительница Тюмени и сообщила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, органы внутренних дел уже начали процессуальную проверку. Руководитель следственного управления инициировал вопрос о передаче материала проверки от УМВД в следственный отдел по Центральному округу Тюмени.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту.