Следователи проверят информацию об уходе из детсада пятилетнего ребенка

Тюменские следователи начали проверку по факту ухода из детского сада пятилетнего мальчика. Инцидент произошел 9 января, в этот день температура воздуха на улице составляла 30 градусов мороза. Через некоторое время гуляющего мальчика обнаружила жительница Тюмени и сообщила в полицию.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, органы внутренних дел уже начали процессуальную проверку. Руководитель следственного управления инициировал вопрос о передаче материала проверки от УМВД в следственный отдел по Центральному округу Тюмени.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту.
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