Воспитанники детских садов конструируют машины

Несколько лет в детских садах внедряют инженерное образование. Уже сейчас малыши собирают макеты действующих заводов и конструируют машины для АПК. Как воспитатели прививают интерес к точным наукам.

Группа "Ньютоша" детского сада № 146 — это лаборатория инженеров будущего, в которой дети реализуют проекты и потом участвуют с ними в национальных чемпионатах по робототехнике. За плечами уже две победы в региональном этапе и призы на общероссийском уровне. Последний раз в Красноярске.

"На чемпионате в Красноярске нужны были как теоретические, так и практические знания детей. Они собирали по заданию модель, которую им давал специалист по чемпионату. Это очень сложно. И мы стали победителями", - рассказала руководитель STEMlab детского сада № 146 Лариса Новикова.

В это время в детском саду № 183 тоже готовят будущих инженеров. С 2022 года детсад участвует в проекте "Техномир. Развитие без границ", в рамках которого малыши знакомятся с предприятиями региона. Дети уже собрали макеты кирпичного и фанерного заводов, - сообщает Вслух.ру.

"Такие проекты очень хорошо позволяют вовлечь в эту работу родителей. Мы проводим разные фестивали. Разработали методическое пособие для наших педагогов в помощь. Соответственно, все предприятия, которые уже отработаны и изучены, заложены в это методическое пособие, и педагогу очень легко использовать этот материал", - говорит заместитель заведующего детским садом № 183 Екатерина Филоненко.