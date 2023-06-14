Три школы на 4 200 мест и детсад к сентябрю планируют ввести в эксплуатацию в Тюмени

Вопрос подготовки школ Тюмени к началу учебного года мы рассмотрели на заседании коллегии города во вторник, 13 июня, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Директор департамента образования Тренина в своем докладе отметила, что при подготовке образовательных организаций к новому учебному году межведомственными комиссиями уделяется внимание техническому состоянию зданий, проведению текущего ремонта, вопросам безопасности.

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту зданий школ № 62 и № 89 (дошкольное отделение), детского сада № 78. Разрабатывается проектная документация для ремонта и благоустройства еще 19 учреждений.

"К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию 3 школы: в мкр. Тура на 1500 мест (МАОУ СОШ № 67 города Тюмени), в мкр. Ямальский-2 на 1200 мест (МАОУ гимназия № 4 города Тюмени), в районе Плеханово на 1500 мест (МАОУ СОШ № 95 города Тюмени), а также детский сад в мкр. Березняковский (МАДОУ ДС № 127 города Тюмени). Сейчас проходят процедуры по закупке необходимого оборудования и укомплектованию учреждений образования кадрами", - сообщил Кухарук.