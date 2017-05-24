На участках двух тюменских улиц запретят останавливаться транспорту

В Тюмени запрещающие знаки на улицах Максима Горького и Советской установят в июне.

Автомобилистам запретят останавливаться на участке от улицы 50 лет Октября до дома № 44, корпус 3 на улице Максима Горького, а также в районе дома № 20 на улице Советской. Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры, в последнем случае это необходимо для беспрепятственного въезда и выезда около подземного паркинга.