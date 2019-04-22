В маршрут №21 внесут изменения

В Тюмени из схемы движения автобуса №21 "Центральный рынок — д.Падерина" исключается промежуточная остановка "поворот на п. Московский" (по направлению из города), в ней появится остановочный пункт "ул. Плодовая (п. Московский)". Об этом сообщает Тюменьгортранс.
Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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