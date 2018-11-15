Тюменской пенсионерке, которую придавило остановкой, выплатят 150 тысяч рублей

АО "ТОДЭП" выплатит компенсацию пожилой женщине, которая получила травмы из-за упавшей на нее автобусной остановки.

29 апреля 2018 года пенсионерка стояла на остановке "Дачи-2" на 16 км автодороги Тюмень — Боровский— Богандинский. В тот день был сильный ветер, и женщина укрылась от него за остановкой. При сильном порыве ветра остановка упала на пенсионерку, придавив ее (по словам местных жителей, этот остановочный пункт до этого падал уже не раз).

Женщине пришли на помощь проезжавшие мимо автомобилисты. Они подняли остановку и вызвали скорую. Пенсионерке был причинен вред здоровью средней тяжести в виде перелома руки и ушиба бедра.

Пожилая женщина обратилась в прокуратуру, чтобы ей помогли взыскать моральный вред. Оказалось, что обслуживание участка автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский, в том числе остановочного комплекса, занимается АО "ТОДЭП". Суд взыскал с акционерного общества в пользу пострадавшей 150 тысяч рублей, сообщает пресс-службе прокуратуры Тюменской области.