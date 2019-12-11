Маршрут №49 продлят до улицы Вербной

В Тюмени с 21 декабря изменится схема движения маршрута №49 "Мебельная фабрика — Рабочий поселок".

По сообщению Тюменьгортранса, маршрут продлен до конечной остановки "ул. Вербная" (схема в приложении). В схему включаются промежуточные остановочные пункты "Рабочий поселок" (в сторону ул. Чекистов), "ул. Чекистов", "УМ Газстрой", "Завод железобетонных изделий-3" (в прямом и обратном направлении).