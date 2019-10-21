У автобуса №151 добавятся пять остановок

В Тюмени будет изменена схема движения маршрута №151 "Центральный рынок — с/о Лесная поляна".

В схему движения включаются промежуточные остановки "ул. Пермякова" ( в прямом и обратном направлениях), "Торговый центр" ( в сторону ул. Республики), "III мкр." ( в сторону ул. 30 лет Победы), "Кросно", "з-д Медоборудования".

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты "микрорайон Ямальский-1", "Торгово-развлекательный центр Остров" (в прямом и обратном направлениях).

По сообщению Тюменьгортранса, обновленная схема движения начнет действовать с 28 октября 2019 года. Уточнить расписание можно на сайте tgt72.ru и по телефону 8-800-250-0722.