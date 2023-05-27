Червишевская остановка превратится в арт-объект

Остановочный павильон в селе Червишево станет холстом для картины, на которой будет изображено звездное небо и человек с телескопом. За кисти возьмутся воспитанники Онохинской детской школы искусств. Идея не случайна. Рядом расположена знаменитая старая башня, где тюменские любители астрономии и все, кому небезразлично звездное небо, наблюдают за космосом.

Дети с 13 до 15 лет будут рисовать под руководством опытных наставников – своих преподавателей. – У ребят по программе обучения впереди пренэрная практика, которая начнется с 31 мая. Хотели успеть преобразить остановку до этого времени, если не получится, то выйдем на пленэре. Не исключено, что им на помощь придут и другие жители села, которые захотят принять участие в создании арт–объекта, поскольку пригласили всех желающих, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" директор Онохинской детской школы искусств Валерия Чудакова.

Для преображения остановки была заказана специальная краска, которая используется для работ на улице, сообщает "Тюменская область сегодня".