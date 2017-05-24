Будущим родителям покажут условия тюменских роддомов

27 мая день открытых дверей для тюменцев, готовящихся стать родителями, пройдет в трех медучреждениях — родильных домах № 2 и 3 и в перинатальном центре Тюмени.

Будущие родители смогут познакомиться с возможностями и условиями родильных домов, где может появиться на свет их ребенок, и задать интересующие вопросы персоналу. На экскурсии тюменцам покажут работу приемного отделения, родильного блока и послеродовой палаты, а также продемонстрируют оборудование, которым оснащен роддом и расскажут какую медицинскую помощь там могут оказывать.

"Медицинские работники все разъяснят и о партнерских родах, современных методах обезболивания и об особенностях периода новорожденности. Тюменцы смогут задать специалистам все интересующие вопросы, чтобы не было страхов, сомнений и переживаний", — рассказывают в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Чтобы попасть на экскурсию, надо предварительно записаться:

ГБУЗ ТО "Родильный дом № 2" с 09:00 — 13:00,

предварительная запись по телефону: 8 (3452) 50-55-37, адрес: ул. Холодильная д. 58;

ГБУЗ ТО "Родильный дом № 3" с 09:00 — 12:00,

предварительная запись по телефону: 8 (3452) 24-94-44, адрес: ул. Баумана, д.31;

ГБУЗ ТО "Перинатальный центр" с 09:00 — 12:00,

предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-97-66, адрес: ул. Энергетиков, д. 26;

телефон: 8 (3452) 45-00-02, адрес: ул. Даудельная, д. 1, корп. 8.

Фото: с сайта roddom3-tmn.ru