Будущим родителям покажут условия тюменских роддомов

27 мая день открытых дверей для тюменцев, готовящихся стать родителями, пройдет в трех медучреждениях — родильных домах № 2 и 3 и в перинатальном центре Тюмени.
Будущие родители смогут познакомиться с возможностями и условиями родильных домов, где может появиться на свет их ребенок, и задать интересующие вопросы персоналу. На экскурсии тюменцам покажут работу приемного отделения, родильного блока и послеродовой палаты, а также продемонстрируют оборудование, которым оснащен роддом и расскажут какую медицинскую помощь там могут оказывать.
"Медицинские работники все разъяснят и о партнерских родах, современных методах обезболивания и об особенностях периода новорожденности. Тюменцы смогут задать специалистам все интересующие вопросы, чтобы не было страхов, сомнений и переживаний", — рассказывают в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Чтобы попасть на экскурсию, надо предварительно записаться:
ГБУЗ ТО "Родильный дом № 2" с 09:00 — 13:00,
предварительная запись по телефону: 8 (3452) 50-55-37, адрес: ул. Холодильная д. 58;
ГБУЗ ТО "Родильный дом № 3" с 09:00 — 12:00,
предварительная запись по телефону: 8 (3452) 24-94-44, адрес: ул. Баумана, д.31;
ГБУЗ ТО "Перинатальный центр" с 09:00 — 12:00,
предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-97-66, адрес: ул. Энергетиков, д. 26;
телефон: 8 (3452) 45-00-02, адрес: ул. Даудельная, д. 1, корп. 8.
Фото: с сайта roddom3-tmn.ru
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru