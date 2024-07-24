Глава ЛНР поблагодарил Тюменскую область за реконструкцию роддома в Краснодоне

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил слова благодарности руководству и жителям Тюменской области за реконструкцию роддома в Краснодоне.

Выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, которое провел президент России Владимир Путин, Пасечник назвал открытие роддома знаковым мероприятием:

Здание постройки 1950 года. Никто его не ремонтировал на протяжении очень продолжительного времени, в результате чего оно пришло практически в полную негодность. На сегодня уже оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных, где есть все необходимое для помощи самым маленьким жителям республики. На наших глазах на Луганщине формируется качественно новая медицина с гораздо более высоким уровнем оказания помощи. Еще раз слова огромной благодарности руководству и жителям Тюменской области.

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия Краснодонского родильного дома и ряда других социальных и производственных объектов в новых регионах России.

"Роддом, по сути, родился заново. Огромная благодарность тюменским строителям, которые трудились здесь на протяжении двух лет. Поздравляю жителей Краснодона! Коллективу роддома – удачи и комфортной работы", – прокомментировал это событие губернатор Тюменской области Александр Моор.