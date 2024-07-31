В отремонтированном тюменцами роддоме Краснодона приняли первого младенца

В Краснодоне на второй день после открытия роддома родился первый малыш, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.

"Первые роды уже приняты, и это только начало! Знакомьтесь, прекрасная мама Анастасия и ее сыночек Мирон. Малыш родился абсолютно здоровым, его рост 51 см, вес - 3300 граммов. Прекрасная молодая семья из Суходольска, папа - с 2022 года стоит на защите нашей Родины. Это событие стало настоящим символом надежды и радости для всех нас. Ведь рождение новых жизней - это всегда праздник, а в это непростое время - особенно важный! Министерство здравоохранения поздравляет мамочку и всю семью с рождением малыша!" - написала Пащенко в посте.

Капитальный ремонт в медицинском учреждении провела Тюменская область. Новые операционные, родильные залы, палаты и реанимационная — всё оснащено передовой техникой. 24 июля в формате видеосвязи в открытии Краснодонского родильного дома принял участие президент РФ Владимир Путин. В понедельник, 29 июля, роддом начал работу, приняв 45 женщин - 23 в отделении для беременных и 22 женщины в отделении гинекологии. Планируется, что данное учреждение будет принимать до 1 500 родов в год и обслуживать более 10 тысяч жительниц Краснодона и соседних населенных пунктов.