В первый день 2022 года в Тюмени родились 7 младенцев

В Тюмени в новом году с полуночи до 14 часов родились семь малышей, пять из них - мальчики.
Самым первым, буквально под бой курантов в 00:03, во втором роддоме родился мальчик весом 3420 гр и ростом 53 см. Всего 1 января здесь на свет появились 1 мальчик и 1 девочка.
В третьем роддоме год новый - в 8:55 - тоже открыл мальчик.
В Перинатальном центре 1 января родились четверо: 3 мальчика и 1 девочка. В 06:10 родилась первая для ПЦ в этом году девочка.
Моноинфекционный госпиталь Перинатального центра в этом году счет еще не открыли, а вот закрыли 2021 девочкой, которая родилась в 16.25.
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