В 2023 году в Тюменской области благодаря бесплатному ЭКО на свет появилось 262 малыша

В 2023 году в Тюменской области за счет бюджета провели 1 480 процедур экстракорпорального оплодотворения, благодаря этому в парах с нарушением репродуктивной функции на свет появились 262 ребенка.

"В регионе реализуются современные репродуктивные технологии. Среди них — криоперенос. Врачи используют эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО. Их подвергают криоконсервации, а затем размораживают для переноса в полость матки",- пояснили процедуру в депздраве.

В 2024 году в регионе планируют выполнить 1477 бесплатных процедур ЭКО, записаться на нее можно по полису ОМС. Для этого следует обратиться к участковому врачу акушеру-гинекологу в женскую консультацию по месту прикрепления и обозначить проблему.