Моор рассказал о реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Тюменской области

Фото ил архива депздрава ТО

Реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Уральском и Сибирском федеральных округах, в том числе в Тюменской области, обсудили в правительстве региона 27 февраля на круглом столе с участием и.о. председателя Счетной палаты РФ Галины Изотовой и первого замминистра здравоохранения Владимира Зеленского, полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и других участников.

Докладывая о реализации нацпроекта в Тюменской области, губернатор Моор подчеркнул, что ключевыми показателями являются демография, удовлетворённость населения медпомощью и ее доступность жителям даже небольших населенных пунктов.

Про демографию и здоровьесбережение

Безусловным приоритетом в нашей работе является вопросы сохранения здоровья детей, поддержка материнства за счет реализации профилактических программ мы сохраняем репродуктивный потенциал наших жителей. За последние пять лет в регионе родилось почти 92 тысячи детей. Несмотря на то, что общее количество рождений немного снижается, мы сохраняем естественный прирост населения.

Здоровьесбережение трудоспособного населения — ключевая задача не только медицинского сообщества, но и работодателей. В минувшем году профилактические мероприятия прошли более 340 тысяч человек, причем впервые было выявлено более 40 тысяч заболевании, которые взяты на контроль медиками.

Для жителей старшего поколения реализуется программа активного долголетия, они включают в себя профилактику и обеспечение льготными препаратами и се это благодаря нацпроекту здравоохранение.

В Тюменской области в 2023 году все целевые показатели нацпроекта достигнуты, держим положительную тенденцию в последние два послепандемийных года. Ожидаемая продолжительность жизни населения превысила 74 года.

Про доступность медицины и кадры

Сегодня мы занимаем лидирующие позиции по количеству объектов строительства, ремонта и объему приобретаемого оборудования для системы здравоохранения. Жители региона имеют возможность получать высокотехнологичную медпомощь по 23 профилям, определенным Минздравом России, в прошлом году такую помощь получили почти 20 тысяч тюменцев.

На особом контроле вопрос по обеспечению лекарственными препаратами медизделиями льготных категорий граждан. Общие затраты низ регионального, федерального бюджетов в 2023 году составили почти 5 миллиардов рублей - это почти на четверть выше уровня 2022 года, в этом году финансирование не снижено. В целом за 5 лет в рамка нацпроекта были вложены колоссальные средства регионального, федерального бюджета, а также средства ОМС - порядка 21 млрд рублей.

Важный вопрос — обеспеченность кадрами. За период реализации нацпроекта обеспеченность врачами на 10 тысяч населения увеличилась на 5 %, обеспеченность средним медперсоналом - на 6%. Сохраняется дефицит, текучка кадров. Наиболее остро дефицит чувствуется в небольших населенных пунктах. Как решаем? Сегодня в тюменском медуниверситете обучаются почти 700 студентов и боле 160 ординаторов. Благодаря федеральному проекту особое внимание уделяется уровню заработной платы медработников, помимо того что мы в соответствии с указом го поддерживаем на определенном уровне, В целом с 2019 по 2023 год уровень зарплат медработников вырос на 27 %. Особым подспорьем для нас являются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". За пять лет на село приехали почти 200 врачей и порядка 140 средних медицинских работников. В регионе реализуется более 10 мер социальной поддержки для медиков, в том числе предоставление служебного жилья, предоставление выплат на приобретение жилья, различные доплаты и оплата коммунальных услуг.

С 2021 году в области, как и во всей стране, реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, для этого в регионе строим объекты, проводим капитальные ремонты, закупаем транспорт и самое современное медицинское оборудование. Все делается для того, чтобы сократить разрыв в оказании медпомощи между селом и городом. В 2024 году модернизацией первичного звена здравоохранения будут охвачено почти все муниципалитеты региона, предусмотрено начало строительства новой поликлиники, установка 20 модульных зданий , поставка 17 автомобилей санитарного транспорта и 101 единицы медоборудования.

Про удовлетворенность населения оказанием медуслуг

Главный критерий реализации нацпроекта - это рост удовлетворенности жителей региона оказанием медицинской помощи. По итогам 2023 года удовлетворенность населения медпомощью составляет почти 56% при федеральном плановом значении 49%.

Президент назвал повышение доступности и качества медицинской помощи одной из наших приоритетных задач и этому, безусловно, способствует цифровизация отрасли и внедрение бережливый технологий. В области проведена трансформация системы здравоохранения с бумажного на электронный документооборот, внедрена единая медицинская информационная система, реализован ряд проектов, направленных на обеспечение доступности медпомощи и сокращение сроков ее ожидания. Внедрено проактивное диспансерное наблюдение с использованием информационных технологий. И как мы видим, цифровизация медицинской деятельности сокращает вмененные затраты, помогает облегчить работу врачам и получение помощи пациентам.

В целом реализация нацпроекта "Здравоохранение" в Тюменской области проходит по плану. Совместная работа и с Министерством здравоохранения, и контрольно-счетными органами позволяет нам добиваться достижения поставленных показателей, при этом обеспечивать высокий уровень кассового исполнения мероприятий.

Резюмируя доклад Моора, Изотова подчеркнула, что регион успешно реализует мероприятия в рамках нацпроекта, и по ряду показателей может быть примером для других субъектов РФ.