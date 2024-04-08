Более 4 тысяч детей родились в Тюменской области за три месяца 2024 года

11:11 08 апреля 2024
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ЗА январь-март в Тюменской области зарегистрировано 4 127 рождений, девочек зарегистрировано всего на 5 меньше, чем мальчиков, сообщает областной загс.

Самые популярные имена для мальчиков - Александр, Артем, Михаил, Роман, Марк, у девочек - София, Ева, Анна, Виктория, Мария.

Редкие имена - Савва, Тихон, Лукьян, Спартак, Одиссей и Весна, Августина, Берёза, Матрёна, Серафима.

Теги: демография , ЗАГС , новорожденные , рождаемость , статистика
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