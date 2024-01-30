Тюменские загсы за 2023 год зарегистрировали 17 670 рождений

В 2023 году в Тюменской области органами ЗАГС зарегистрировано 17 670 рождений, сообщает Управление загсов Тюменской области.

В чсиле зарегистрированных 9 210 мальчиков и 8 460 девочек. За год зарегистрировано 185 двоен и 5 троен.

Средний возраст рожениц - 30-34 года, их супругов - 31-35 лет.

При регистрации рождения в органах ЗАГС мальчиков назвали 792 именами, девочек - 726.

В топ-5 имен мальчиков вошли Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим. В 2022 году на пятом по популярности среди мужских имен был Дмитрий, в этом году его вытеснил Максим. У девочек по-прежнему самые популярные имена София, Анна, Ева, Мария, Виктория, с той лишь разницей, что в 2022 году Ева была немного популярнее Анны, а Викторией чуть чаще называли, чем Марией. Редкими именами в 2023 году стали Яромир, Енисей, Янислав, Фадей, Космос; Савельяна, Маруся, Ассоль, Лукерья, Мальвина.