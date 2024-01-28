Специалисты рекомендуют уделять особое внимание подготовке к беременности

– К беременности нужно готовиться. Тогда она протекает легче, снижаются акушерские и перинатальные риски, и даже малыш будет здоровее. К подготовке относится комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, которые помогут паре зачать, выносить и родить здорового ребенка, – рассказывает врач акушер-гинеколог, заведующий женской консультацией ОБ№12 Заводоуковска Кристина Касицына.

Обязательно нужно наладить режим сна и бодрствования, отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание, поменьше стрессовать, регулярно заниматься физкультурой. На этапе планирования беременности нужно проконсультироваться с акушером-гинекологом и пройти нужное обследование.

Если женщина не болела краснухой и корью и не была привита, то следует вакцинироваться. За три месяца до наступления беременности нужно начать прием витаминов для будущих мам, в частности фолиевой кислоты и препаратов йода. Их недостаток может стать причиной пороков у малыша, сообщает Тюменская область сегодня.