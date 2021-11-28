В ноябре тюменка стала мамой в десятый раз

Ноябрь в тюменском родильном доме №2 был богат на радостные события. Шесть женщин родили пятого ребёнка, две – шестого по счёту малыша, а еще одна женщина стала мамой в десятый раз. Всего с начала года здесь родилось 3247 детей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, "опытными роженицами" оказались довольно молодые женщины. Одной из женщин, родивших пятого ребёнка, – всего 25 лет. Среди тюменок, родивших шестого ребёнка, – женщина 30 лет. Счастливой маме десятерых малышей – 36 лет.

Родильный дом оснащён всем необходимым для оказания специализированной помощи мамам и новорождённым. Только за последние годы в эксплуатацию было введено более 180 единиц современного оборудования, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Ежегодно роддом оказывает медицинскую помощь более чем трём тысячам беременных и рожениц.

"Профессия акушера-гинеколога по праву занимает одно из ведущих мест в ряду врачебных специальностей. Этот специалист должен обладать такими качествами, как смелость, решительность, умение в сложной ситуации быстро сориентироваться и принять максимально правильное решение, от которого будут зависеть жизнь и здоровье роженицы и ребёнка. Появление на свет новой жизни, первый плач малыша и счастье в глазах матери – это то, что придаёт врачам сил. Ради этого хочется работать, невзирая ни на какие трудности", – отметила врач – акушер-гинеколог высшей категории, главный врач Родильного дома №2 Елена Максюкова.