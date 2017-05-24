В Тюмени рассчитывают сэкономить на уборке снега

Тюменским управляющим компаниям, подрядным организациям и торговым центрам со следующей зимы предлагают не вывозить снег на полигоны, а разбираться с ним на месте. Предназначенную для этого снегоплавильную установку представили хозяйствующим субъектам на заседании в управе Восточного округа.

"Каждый год мы слышим жалобы от управляющих компаний о том, что снег на полигон возить неудобно. На примере ЖК "Юбилейный" мы проанализировали расходы на это. Вывод однозначный — возить снег из города на полигон дороже на 41%, чем плавить на дворовой территории", — рассказал руководитель управы Владислав Черкашин.

По замечанию производителей оборудования, именующегося "Снеготопом", снегоплавильная станция рассчитана на небольшие территории. За сутки она перерабатывает 250 кубометров снега. Оборудование может быть востребовано на автостоянках, территориях торговых центров, детских садов, школ, больниц.