Больше семидесяти несчастных случаев произошло на тюменских предприятиях с начала года

В первом квартале нынешнего года в Тюменской области зарегистрировано 76 несчастных случаев на производстве, при этом 10 из них — с тяжелыми последствиями.
Как отмечают в тюменском отделении Фонда соцстрахования, основные причины травматизма на работе — это нарушение требований безопасности, плохое техническое состояние здания или территории и нарушение ПДД.
Мужчины травмируются чаще, чем женщины, при этом женский травматизм в этом году вырос на 17%. Большинство полученных травм — это повреждения опорно-двигательного аппарата и мягких тканей.
"Самыми травмоопасными отраслями по-прежнему являются строительство зданий и сооружений и транспортные услуги", — рассказывают в пресс-службе тюменского отделения ФСС.
В целом по сравнению с первым кварталом прошлого года травматизм на предприятиях региона снизился на 10 %.
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