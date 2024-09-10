В ДТП на трассе Тюмень-Омск погиб лось

Два человека пострадали в столкновении с лосем. ДТП произошло на 49-м километре автодороги Тюмень-Омск. Здесь "Лада Гранта" сбила лося, выбежавшего на дорогу, затем съехала в кювет, сообщает Госавтоинспекция.
Животное погибло. 24-летний водитель и 18-летняя пассажирка "Лады" травмированы.
"У лосей начался гон. Госавтоинспекция рекомендует водителям в ночное время снижать скорость на трассах, особенно там, где имеются дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении диких животных на проезжей части", - предупреждают автоинспекторы водителей.
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