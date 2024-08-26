Возвращавшаяся из отпуска в Надым семья пострадала в массовом ДТП на тюменской трассе

Фото ГИБДД ТО

Четверо детей пострадали в массовом ДТП на 369-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба областной ГАИ.

В воскресенье днем на опасном участке трассы, где запрещен обгон, Тойота Хайлендер выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "Ситроен", от удара "Ситроен" отбросило на "Джили", а затем в Тойоту Авенсис. В аварии ранена семья из пяти человек, которая возвращалась из отпуска в Надым: 33-летний водитель, 28-летняя пассажирка "Тойоты Авенсис" 28-летняя пассажирка, а также дети: 4, 5 и 12 лет. В "Ситроене" пострадал 7-летний ребёнок.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Ямала и Югры, возвращающимся из отпусков, соблюдать ПДД, сбавить скорость и чаще отдыхать.