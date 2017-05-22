Тюмень за день: 22 мая

Тюменские предприниматели узнали, как не сдуться

На бизнес-конференцию "Огонь" собралось более тысячи участников: известные бизнесмены, топ-менеджеры, предприниматели и инвесторы страны, представители индустрии венчурного и частного инвестирования федерального уровня.

В Ишиме разбирают защитные валы и непригодные дома, а в Викуловском районе следят за прибывающей водой

Специалисты убирают мусор и разбирают дома, которые уже не восстановить и владельцам которых подыскали новые квартиры, убирают временные валы, возведенные для защиты от разлива реки.

Под Тюменью за час высадили 35 тысяч маленьких сосен

Главное региональное мероприятие в рамках Всероссийского дня посадки леса прошло неподалеку от "Жемчужины Сибири". Собравшимся помогли овладеть специальными лопатами — мечами Колесова и показали им, как правильно высаживать крошечные деревья в расчищенные борозды, чтобы не повредить корневую систему. За работой тюменцев следили опытные лесники.

Тюменской области достался гран-при всероссийской студвесны

Студенческие команды из 85 регионов страны представили номера по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Региональная программа", "Оригинальный жанр" и "Журналистика".

Тюменские депутаты и школьники выяснят, кто искуснее забивает

Последний звонок нестандартно проведут в тюменской школе № 48: выпускники сыграют с депутатами на новом мини-футбольном поле завтра, 23 мая.