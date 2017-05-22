Тюменские предприниматели узнали, как не сдуться

На бизнес-конференции "Огонь" 19 мая в Тюмени знатоки бизнеса делились знаниями с начинающими и опытными предпринимателями.

На "Огонь" собралось более тысячи участников: известные бизнесмены, топ-менеджеры, предприниматели и инвесторы страны, представители индустрии венчурного и частного инвестирования федерального уровня. Среди партнеров мероприятия выступили такие крупные организации, как: "Сколково" Московская школа управления, "Рыбаков Фонд", "Инвест Базар", "Деловая среда от Сбербанка".

Второй день федерального трехдневного бизнес-форума "Жара" был посвящен образованию. Эксперты со всей страны приехали в Тюмень, чтобы поделиться знаниями и последними трендами в развитии предпринимательства. Бизнес-конференция "Огонь" прошла под лозунгом "50% мотивации и 50% инструментов". Бизнесмены обсуждали, по каким причинам сдуваются проекты, и что делать, чтобы этого не происходило.

"Синергия во всем форуме – вот самое главное. Спикеры делятся информацией, которая с каждым разом становится все качественнее. То, что мы видим, - это общее улучшение предпринимательского и инвестиционного фона, а Тюменская область – регион-лидер по инвестициям и деловому климату", - отмечает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров.

Программа образовательного форума прошла по трем направлениям:

- для инвесторов: как выбрать перспективный проект и начинающего предпринимателя с амбициями

- для стартапов: как подготовить проект и выбрать инвестора

- для муниципальных образований: как работать с инвестиционными проектами.

Среди спикеров бизнес-конференции "Огонь" выступили:

Евгений Гаврилин - один из основателей краудфандинга в России, первым основал площадку народного финансирования Boomstarter.ru.

Олег Иванов - Инвестор и предприниматель. Привлек в собственные бизнес-проекты более 90 000 000 долларов, владелец RC Cola Russia, InvestBazar и Бизнеслифт.

Михаил Федоренко - Государственный советник 2 класса, Генеральный директор АО "Деловая среда" — dasreda.ru, дочерняя компания Сбербанка России. Автор бизнес-курсов: "Самолет – философия масштабного мышления", "Практикум масштаба", "Дольше 100 лет", и др.

Дмитрий Пищальников - Глава ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" (г. Краснокамск, Пермский край) увеличил производительность завода в 4 раза за счет модернизации системы управления.

"Тюмень – один из самых прокаченных городов: мероприятие организованно на высоком уровне. Подход в организации, логистика – все сделано очень хорошо. Я думаю, на карте России - это одно из топовых мероприятий. Удивительно, что организаторам удалось собрать классный пул инвесторов, ведь в таком количестве инвесторы ездят не везде" - прокомментировал Михаил Федоренко, Генеральный директор дочерней компании Сбербанка АО "Деловая среда".

Напомним, организатор мероприятия - ТРО "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Правительства Тюменской области, администрации города Тюмени и фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Партнеры мероприятия: "Альфа-Банк", "Сургутнефтегазбанк", "Запсибкомбанк", "Бинбанк", "Базис-Моторс". Специальный партнер мероприятия - Компания "КВАНТА +".

1 /8

Материал подготовлен пресс-службой комитета по молодежному предпринимательству ТРО общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ". Фото - Александр Василюха.