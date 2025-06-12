О спаде ресторанного бизнеса рассказали эксперты

Крупные ресторанные сети закрываются или замораживают открытие новых точек. Причины — рост цен на продукты, аренду и кредиты, плюс отток клиентов в доставки. Зачастую причина закрытия заведений – в трансформации, - считают эксперты.

"Тренд ресторанного бизнеса в данный момент направлен на изменение покупательской способности и предпочтений. Потребители все чаще предпочитают доставку и комбо-обеды в кафе, экономя при этом не только деньги, но время. В Тюмени ресторанный бизнес испытывает тоже изменения в потребительском спросе. Закрылись несколько ресторанов, но многие местные проекты имеют преимущества в ценах за счет местных поставщиков. Средний чек в ресторанах Тюмени 800-1500 руб. в среднем сегменте (кафе, сетевые рестораны), что в 2,5 раза меньше российского показателя, а в эконом-сегменте средний чек составляет 300-600 руб. за бизнес-ланч или фастфуд", - рассказала доцент, доцент кафедры отраслевых рынков факультета "Экономика и бизнес, Финансовый университет при Правительстве РФ Екатерина Петухова.

Эксперт считает, что будущее за демократичными кафе и доставкой. В регионах, в том числе и в Тюмени, динамика обновления компаний выше, тем самым тренд на быструю приспосабливаемость к изменяющимся условиям и предпочтениям потребителя определен, - сообщает АиФ-Тюмень.