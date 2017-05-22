Под Тюменью за час высадили 35 тысяч маленьких сосен

Около тысячи тюменцев трудились лопатами в Тюменском районе в минувшую субботу, 20 мая. На площади в 8 гектаров они посадили 35 тысяч саженцев сосны.

Главное региональное мероприятие в рамках Всероссийского дня посадки леса прошло неподалеку от "Жемчужины Сибири". Собравшимся помогли овладеть специальными лопатами — мечами Колесова и показали им, как правильно высаживать крошечные деревья в расчищенные борозды, чтобы не повредить корневую систему. За работой тюменцев следили опытные лесники.

Общими усилиями под песни военных лет и полевую кашу территория была засажена за час. В среднем каждый тюменец своими руками посадил порядка 30 саженцев.

"Результаты этой работы будут наиболее ярко видны, когда в 2020–2024 годах на этих площадях возобновятся насаждения и участки будут переведены в покрытую лесом площадь. При соблюдении всех правил приживаемость саженцев сосны составляет 90 %", — рассказывают в областном департаменте лесного комплекса.