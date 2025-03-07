Гагаринский парк спустя 20 лет снова признали лесом

По иску Тюменского межрайонного природоохранного прокурора будет проведено лесоустройство памятника природы регионального значения "Лесопарк имени Ю.А. Гагарина". В 2004 году его исключили из состава городских лесов, после вмешательства прокураторы ему вернули прежний статус и через суд обязали региональные власти навести в лесу порядок.

Лесопарк создан в 1968 году и ранее называлсяь "Мысовская дача". Он включает в себя ландшафт; березняк и сосняк естественного происхождения; кустарники, травянистую растительность; археологический памятник "Мысовские курганы";почвы; флору и фауну, в том числе виды животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области.

Исключение парка из состава городских лесов препятствовало проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Данный факт послужил основанием для вмешательства Тюменской природоохранной прокуратуры.В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов в области лесного хозяйства проведено натурное обследование лесопарка и установлено,что он является лесом в соответствии с нормами ст. 5 Лесного Кодекса РФ.

Однако региональный департамент лесного комплекса не принимал мер по лесоустройству, и межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском об обязании департамента лесного комплекса Тюменской области осуществить мероприятия по лесоустройству в отношении лесопарка имени Ю.А.Гагарина", и департамента городского хозяйства администрации города Тюмени – создать лесничество и разработать лесохозяйственный регламент.

Калининский райсуд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления в силу решения суда природоохранная прокуратура проконтролирует его исполнение.