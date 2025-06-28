Тюменских активистов покажут на городских экранах

В преддверии Дня молодежи на городских экранах, билбордах и цифровых витринах появились баннеры. На них изображены активисты региона из разных сфер: искусства, добровольчества, проектной деятельности, экологии и других. На каждом снимке — слоган или цитата, вдохновляющая на действия, веру в себя и свои силы. Горожане смогут увидеть баннеры до 30 июня.

Фотопроект является частью всероссийского празднования Дня молодежи, который в этом году пройдет под слоганом — "Знай, люби, гордись, приумножай". Горожане смогут познакомиться с героями современности и узнать о их деятельности. На каждом баннере — вдохновляющая цитата от активистов.

Участники проекта — молодые люди с активной гражданской позицией, которые успешно развиваются и реализуют свои идеи.

Героями направления "Знай" стали Ярослава Стрельцова, амбассадор Росмолодёжь.Гранты, и Алеся Никитина, организатор фестиваля "Молодежно и просто" и Дня молодежи. Через свои проекты они рассказывают о возможностях, которые доступны для молодых людей в нашей стране.

Рита Гусенова, председатель Студенческого совета Тюменской области, и Ирина Солодкова, активист Студенческого сервисного отряда, стали представителями направления "Гордись". Девушки занимаются созданием и развитием студенческого сообщества и вносят свой вклад в общественно-значимую деятельность региона.

Направление "Люби" объединяет молодых людей, которые транслируют ценности любви и уважения к культуре страны через творчество. Его представляют Артур Оганесян, участник театра танца "Проспект", руководитель студии оригинального жанра "мимО", и Кристина Тихонова, автор-исполнитель, победитель национального музыкального проекта "Универвидение" и "Российской студенческой весны".

Участниками направления "Приумножай" стали Богдана Уткевич, лучший выпускник форумов Росмолодёжи, и Екатерина Гагарина, руководитель Студенческого центра Тюменской области. В своей деятельности они стремятся к новым достижениям и реализуют проекты на благо развития страны.

Кроме того, на экранах размещен QR-код, ведущий на афишу Дня молодежи, - сообщает Мой-портал.ру.