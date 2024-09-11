"Газпром нефть" увеличит высадку деревьев до 10 тысяч гектаров в год

"Газпромнефть-Равитие" совместно с Рослесинфоргом займется воспроизводством лесов. Программа включает ежегодную высадку хвойных деревьев на тысячах гектаров в регионах присутствия компании по всей стране.

В рамках подписанного договора будут объединены усилия девяти предприятий "Газпром нефти" в Тюменской, Томской и Иркутской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском крае и Якутии. Специалисты компании совместно с экспертами Рослесинфорга выберут подходящие участки и виды деревьев для посадки. В регионах будут высаживаться сосна, ель и лиственница. Для повышения приживаемости молодых растений организуют трехлетний агротехнический уход. Единым оператором проекта со стороны предприятий "Газпром нефти" выступает "Газпромнефть-Развитие".

"Леса – важнейшая часть системы экологического равновесия. Для сохранения лесов мы используем передовые отраслевые решения, а также разрабатываем собственные технологии и подходы для экологичного поиска и добычи углеводородов. Объединяя опыт и компетенции с ведущими экспертами лесной отрасли, мы централизуем и систематизируем масштабную работу по высадке деревьев в регионах своей деятельности. Это существенно повысит эффективность и качество наших экологических инициатив, а также станет вкладом в борьбу с изменением климата", — сказал Айдар Сарваров, генеральный директор "Газпромнефть-Развития", заместитель начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи "Газпром нефти".

Сотрудничество с Рослесинфоргом продлится до 2033 года. В этом году планируется высадить около 120 гектаров леса в Томской и Иркутской областях, а в будущем объемы лесовосстановления возрастут до более чем 10 тысяч гектаров в год.

"Рослесинфорг является центром компетенций в сфере лесного хозяйства и реализует проекты лесовосстановления по всей стране. Совместно с командой "Газпром нефти" мы займемся развитием лесоклиматических инициатив в регионах деятельности компании под ключ – от создания проектной документации, выбора участков до высадки деревьев и ухода за ними", – отметил Николай Горошанский, заместитель директора Рослесинфорга.

Новый договор развивает подписанное в 2023 году соглашение между "Газпром нефтью" и "Рослесхозом" о совместной реализации лесоклиматических инициатив. Лесовосстановление является частью проекта "Зелёная среда" программы социальных инвестиций компании "Родные города", цель которой – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. "Газпром нефть" - партнер национальных проектов России и с помощью программы "Родные города" вносит вклад в достижение их целей.

Рослесинфорг (ФГБУ "Рослесинфорг") — федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственная организация Рослесхоза, специализирующаяся на комплексном решении лесоучётных задач.

фото: пресс-служба "Газпромнефть-Развития"