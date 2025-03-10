В лесах под Тюменью продолжают вырубать сгоревшие леса

09:01 10 марта 2025
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В Каменском участковом лесничестве ликвидируют последствия пожара 2023 года, пришедшего из Свердловской области, тогда серьезно пострадали не только леса, но и молодняки, которые лесники высаживали в течение нескольких лет, сообщили в деплеса.

После пожара проведено лесопатологическое обследование и назначены санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные и выборочные рубки на участках со взрослыми деревьями, уборка неликвидной древесины в молодняках.

В прошлом году санитарно-оздоровительные мероприятия в Каменском участковом лесничестве выполнены на площади более 124 га. В этом предстоит расчистить еще около 382 га, из них 135 га - площади со сгоревшими молодняками.

После расчистки и подготовки почвы лесники вновь займутся восстановлением утраченных насаждений.

Теги: лес , лесной комплекс , лесные пожары
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