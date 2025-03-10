Суд обязал тюменца выплатить в госказну 7 млн рублей за контрабанду леса

14:00 10 марта 2025
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Жителя Тюмени осудили в Петухово Курганской области за незаконный провоз через таможню 1 450 кубометров лесоматериалов стоимостью около 7 млн рублей. Курганская транспортная прокуратура при проверке выяснила, что ущерб Российской Федерации мужчина не возместил, и подала в суд иск о взыскании с виновного лица ущерба, причиненного государству совершенным преступлением, на общую сумму 6 951 410 рублей 70 копеек.

Суд заявленные требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда на контроле.

Теги: контрабанда , Курган , лес , прокуратура
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