Тюменской области достался гран-при всероссийской студвесны

Делегацию Тюменской области признали лучшей на конкурсе "Российская студенческая весна", который на прошлой неделе прошел в Туле.
Студенческие команды из 85 регионов страны представили номера по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Региональная программа", "Оригинальный жанр" и "Журналистика".
Тюменские студенты завоевали гран-при в общем зачете, лауреатом I степени стала Саратовская область, II — Приморский край и III —Югра. Ещё один гран-при тюменская делегация получила за лучшую региональную программу, сообщают в пресс-службе губернатора.
Фото: "Российская студенческая весна | Студвесна" / vk.com
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