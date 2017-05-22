Тюменской области достался гран-при всероссийской студвесны

15:20 22 мая 2017
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Делегацию Тюменской области признали лучшей на конкурсе "Российская студенческая весна", который на прошлой неделе прошел в Туле.

Студенческие команды из 85 регионов страны представили номера по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Региональная программа", "Оригинальный жанр" и "Журналистика".

Тюменские студенты завоевали гран-при в общем зачете, лауреатом I степени стала Саратовская область, II — Приморский край и III —Югра. Ещё один гран-при тюменская делегация получила за лучшую региональную программу, сообщают в пресс-службе губернатора.

Фото: "Российская студенческая весна | Студвесна" / vk.com

Теги: студенты , конкурс
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