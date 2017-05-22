Тюменские депутаты и школьники выяснят, кто искуснее забивает

В этот вторник, 23 мая, последний звонок с торжественными линейками и концертами пройдет во всех школах Тюмени. Нестандартно проведут его выпускники тюменской школы № 48.

"Подарком для всех учеников станет открытие мини-футбольного поля на территории школы. Школьники проведут дружественный футбольный матч с приглашенными гостями. Среди них — депутаты городской и областной думы, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", — рассказывают в департаменте образования Тюмени.

Добавим, что в этом году последний звонок прозвенит для более чем 9 тысяч школьников Тюмени.